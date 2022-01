FF Sport Atalaiense derrota o Jaciobá e vence a primeira na Copa Alagoas

O FF Sport Atalaiense estreou com derrota na Copa Alagoas 2022. Mas, na tarde deste domingo (16), pela segunda rodada da competição, o representante de Atalaia se recuperou e venceu o Jaciobá, por 1 a 0, jogando fora de casa, no estádio Édson Matias, em Olho d'Água das Flores.

A equipe do técnico Robson Santos, marcou logo no começo do jogo, aos 18 minutos da etapa inicial, em bela cobrança de falta do Vaqueiro, camisa 6 do FF Sport Atalaiense.

A vitória reabilitou a equipe atalaiense no Grupo B da Copa Alagoas. Esta é a 8ª edição do torneio que garante ao campeão uma vaga na Série D do Brasileiro de 2023.

O FF Sport Atalaiense mudou sua sede para Atalaia no começo desde mês, após parceria com a Prefeitura de Atalaia/Secretaria de Esportes, para representar o município nas competições oficiais do Futebol Alagoano.

Confira logo abaixo a partida que teve transmissão ao vivo da Eleven Sports, através da FAFTV: