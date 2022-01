Em parceria com o Instituto de Identificação, Prefeitura de Atalaia dá início ao Projeto Meu Primeiro RG

Teve início na manhã desta terça-feira (11), no município de Atalaia, o Projeto MEU PRIMEIRO RG. Desenvolvido através de uma parceria entre a Prefeitura de Atalaia, Secretaria Municipal de Educação e o Instituto de Identificação, o projeto visa levar o serviço de emissão da carteira de identidade para todos os estudantes da rede municipal de Atalaia.

Serão dois dias de atendimento por semana no Posto de Identificação localizado em Atalaia, onde em cada dia 30 alunos serão atendidos. Os primeiros alunos atendidos são da Escola Municipal Jabes Francisco.

O ponta pé inicial do projeto em Atalaia contou com a presença do superintendente do Instituto de Identificação Anízio Amorim, do secretário de Governo Nicollas Theodoro, da secretária de Educação Glauciane Wanderley e de técnicos da Semed.