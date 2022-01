Câmara Municipal recebe visita da imagem da Padroeira Nossa Senhora das Brotas

Às vésperas de iniciar as festividades dedicadas à Padroeira do município de Atalaia, Nossa Senhora das Brotas, a Imagem Peregrina da Santa visitou a Câmara Municipal na manhã desta terça-feira (11), cumprindo um roteiro de visitas que também faz parte das celebrações.

Guiada pelas mãos do Pároco Luiz Antônio, a imagem da Padroeira de Atalaia foi recepcionada pelos vereadores Neto Acioli, Janaína do Cal, Lays Melo e Toni Barros, e também pelos funcionários do Poder Legislativo.

Com a Imagem de Nossa Senhora das Brotas no Plenário da Câmara, foi realizado um momento de fé e oração, suplicando a Santa Padroeira, que continue intercedendo pelas necessidades de seus filhos.

Logo após, foi realizada uma visita aos gabinetes dos vereadores.