Buscando vaga na Série D do Brasileiro, FF Sport Atalaiense estreia em casa na Copa Alagoas 2022

Após um longo período, Atalaia volta a ter representante nas competições oficiais do futebol masculino de Alagoas. Nesta próxima quinta-feira (13), às 15 horas, o FF Sport Atalaiense faz sua estreia na Copa Alagoas 2022, jogando no estádio O Luizão, contra a equipe do Desportivo Aliança.

A competição organizada pela Federação Alagoana de Futebol (FAF), garante ao campeão vaga na Série D de 2023 e na seletiva para a Copa do Brasil, onde jogará com o 3º colocado do Campeonato Alagoano.

O FF Sport Atalaiense está no Grupo B, com as equipes do CSE, Murici, Cruzeiro de Arapiraca, CEO e Dínamo. Classificam-se os quatro primeiros de cada grupo para as quartas de final.

Após um grande sucesso no Campeonato Alagoano da Segunda Divisão 2021, o FF Sport Comercial teve o nome e sede modificados. O clube se mudou neste mês para a cidade de Atalaia e passou a representar o município, adotando o nome de FF Sport Atalaiense. Além da Copa Alagoas, no segundo semestre a equipe disputará a 2ª divisão do Campeonato Alagoano.

A equipe foi fundada em 01 de Janeiro de 2009 como Francisco Ferro Sport Futebol Clube (conhecido como FF Sport) e sediado em Maceió. Se profissionalizou apenas em 2011, para a disputa da Segunda Divisão alagoana daquele ano. É um clube-empresa comandado por Francisco Ferro, ex-presidente do CSA. As cores do time são verde, branco e preto.