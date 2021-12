Natal Solidário do Aloísio Chulapa distribui brinquedos para crianças carentes de Atalaia

Buscar sempre fazer o bem para seus conterrâneos, essa é uma das marcas que acompanha o maior nome do esporte atalaiense, o ídolo Aloísio Chulapa, que na manhã desta segunda-feira (27), realizou no bairro José Paulino, mais uma edição do NATAL SOLIDÁRIO DO CHULAPA, com a distribuição de uma grande quantidade de brinquedos para crianças carentes da região.

Esta foi mais uma bela ação solidária promovida pelo atalaiense Aloísio Chulapa, que se emocionou com cada sorriso espontâneo das crianças ao receber seu brinquedo.

“Vê a alegria dessas crianças é o que recompensa. Meus pais me fizeram assim, nunca esquecer da minha origem, da minha terra, das crianças da nossa terra Atalaia, do povo da nossa terra Atalaia. Isso para mim é um orgulho muito grande, ser atalaiense e todo ano poder fazer ações como essa. A felicidade dessas crianças, a alegria estampada nos rostos deles, foi a minha alegria, foi minha felicidade. Deus, meu pai e minha mãe, me ensinaram assim e a vida também me ensinou assim”, destacou Aloísio Chulapa.

A ação foi uma grande festa, pois além da entrega de brinquedos, teve pula-pula, escorrega, piscina liberada, pipoca, cachorro quente, refrigerante e muita diversão para a garotada.