Juninho Love lança seu novo DVD “Juninho Sunset”, gravado na Barra de São Miguel

O novo DVD do cantor atalaiense Juninho Love, intitulado “Juninho Sunset”, foi lançado na noite desta última sexta-feira, 24 de dezembro e já está disponível em seu canal oficial no You Tube - CLIQUE AQUI.

Gravado no último dia 18 de outubro, no paradisíaco cenário do Stella Marina, em Barra de São Miguel, o show Viva-la_Vida traz os grandes sucessos do axé romântico e marca um momento especial na carreira do artista.

“Um DVD que envolve todos os momentos vividos durante minha estrada”, comentou Juninho Love.

Produção artística: Arnaud Borges

Sonorização e mix: Márcio Brebal

Masterização e edição: estúdio toca do love

Direção de vídeo : Fabinho de Oliveira

Produção executiva: juninhoLove Produções

Realização: Back Stage vídeo music