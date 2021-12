Anderson Medeiros, Camyla Brasil e André Monteiro se unem em ação de Natal e distribuem mais de mil cestas básicas para famílias carentes de Atalaia

O vereador Anderson Medeiros, a vice-prefeita Camyla Brasil e André Monteiro, se uniram em uma grande e importante ação social na manhã e tarde desta sexta-feira (24), levando alimento e garantindo a ceia de Natal para muitas famílias carentes do município de Atalaia.

Foram mais de 1000 (mil) cestas básicas entregues no Povoado Boca da Mata e Sucupira, Povoado Olhos D’água e Sapé, Bittencourt, São Sebastião e Jagatá, Conjunto Maria de Nazaré, Povoado Jenipapeiro e Mutirão, Alto do Cruzeiro, encerrando no Alto do João Miranda.

Anderson Medeiros destacou que esta ação foi preparada com muito amor e carinho, para levar esperança aos lares de famílias carentes de Atalaia. “Hoje, véspera de Natal, vamos garantir a ceia natalina de muitas famílias carentes. Obrigado senhor por tudo que tens proporcionando em nossas vidas, em sempre poder ajudar ao próximo”, destacou o vereador atalaiense que está apenas em seu primeiro mandato na Câmara de Atalaia.

Essa importante ação social contou ainda com o apoio do deputado federal Sergio Toledo e do prefeito de Marechal Deodoro, Cacau Filho.