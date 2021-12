Em evento natalino, crianças e adolescentes do SCFV de Atalaia realizam lindas apresentações culturais

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Atalaia realizou na tarde desta última quarta-feira (22), um lindo evento natalino para as crianças e adolescentes que são assistidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV no município.

Realizado no Ginásio de Esportes da Escola Estadual Floriano Peixoto, o evento também contou com a presença de familiares que puderam acompanhar e vibrar com as lindas apresentações culturais realizadas pelos usuários do SCFV. Teve apresentações musicais com flauta, violão e coral, peça teatral, dança e exposição de quadros de pintura.

Foi uma grande oportunidade para exposição do trabalho que foi desenvolvido ao longo deste ano. As crianças e adolescentes também receberam a visita do Papai Noel. Além disso, teve brinquedos, algodão doce, pipoca e kit lanche.

A festividade natalina contou com a presença da secretária municipal de Assistência Social, Valéria Araújo, da coordenadora do CRAS, Emmanuele Lima, da técnica de referência do SCFV, Raquel Fagundes e dos colaboradores do SCFV.

“Uma tarde linda, cheia de emoções, movida por todo o resultado positivo do que foi trabalhado durante o ano. É gratificante ver a nossa contribuição para que essas crianças possam trilhar caminhos melhores e cheios de dons. Parabéns a toda equipe por tanto zelo e organização, estava tudo realmente lindo”, destacou a secretária Valéria Araújo.