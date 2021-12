Neto Acioli destaca um primeiro ano de mandato com muito trabalho em prol dos atalaienses

Nesta última segunda-feira (20), o vereador Neto Acioli (PP) foi o entrevistado da vez da Rádio Web do site Atalaia Pop. Ao Radialista Adaias Ferraz, o vereador que está encerrando o primeiro ano de seu primeiro mandato no Poder Legislativo de Atalaia, destacou as ações realizadas em prol dos atalaienses.

Considerado um dos parlamentares mais atuante da Casa Hilton Agra de Albuquerque, Neto Acioli se destacou também por ser uma voz ativa em prol da Copervales e da geração de emprego no município.

“Uma indústria daquele porte funcionando, não só Atalaia, mas as cidades vizinhas, só tem a ganhar com o funcionamento dessa empresa. É toda uma região que vem sendo beneficiada com a Copervales e, graças a Deus, a tendência é a cada dia crescer mais”, destacou o vereador.

Sobre a mudança politica com a eleição da prefeita Ceci Rocha, o vereador destacou que são visíveis os avanços no município. “Não existe Governo que não tenha uma critica, mas o que vejo é que a coisa está fluindo bem. Tem setores que precisam melhorar um pouco, mas vejo que a prefeita é uma pessoa muito dedicada a frente do Executivo de nossa cidade, conta com um grupo de secretários que estão dando o melhor para que dê certo. Vejo a coisa andando bem e acredito que a tendência é melhorar”.

O vereador também comentou sobre importantes conquistas que conseguiu através da Prefeitura de Atalaia, para moradores de Fazendas próximas a Copervales.

“Friso a região da Copervales, mas quero dizer aqui que estamos representando 50 mil habitantes, todas as regiões do município. Sabemos que o município de Atalaia é grande, então, sempre que precisarem, estarei a disposição para atender, ver a situação e procurar o Executivo para que o problema seja solucionado”, completou Neto Acioli.

Em suas considerações finais, o vereador Neto Acioli deixou uma mensagem de Feliz Natal e de próspero ano novo. “Quero aproveitar para desejar a todo o meu povo querido de Atalaia um Natal de paz, felicidade e harmonia. Que 2022 venha com saúde e que Jesus Cristo ilumine a nossa mente, para que nós, como representante da população, procure fazer cada vez mais por nossa terra, pois para isso que fomos eleitos, representar o povo e lutar para que a nossa cidade avance cada dia mais”, concluiu o vereador.

Ouça logo abaixo a entrevista na íntegra: