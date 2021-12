Projeto social “Arretado Solidário” realiza ação de Natal em Atalaia

Voluntários do projeto Arretado Solidário em Atalaia.

Neste último domingo (19), os voluntários do projeto social Arretado Solidário em Atalaia, realizaram a entrega de cestas básicas, batata doce, frutas e guloseimas para diversas famílias carentes do município. A ação ocorreu na parte alta da cidade, nos bairros Bittencourt, Buraco do Jacaré e Rua da Poeira.

"Nos comoveu ver a alegria das famílias, em especial das crianças, que por vezes não tem nada em casa, a espontaneidade delas em querer abraçar como forma de agradecimento, essas ações nos mostram o quanto ainda podemos fazer muito mais levando a esperança", destacou Jéssica, voluntária.

Em suas redes sociais, o Projeto Arretado Solidário agradeceu a todos que doaram, auxiliando assim para que esta ação fosse realizada. “Afinal as mãos que doam nunca ficam vazias, Deus abençoe grandiosamente!”.