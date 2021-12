Município de Atalaia passa a contar com ambulância 4x4 para atender os Povoados mais distantes

A Saúde tem sido uma prioridade na gestão da prefeita Ceci Rocha, que nesta terça-feira (21), anunciou em suas redes sociais, a chegada de uma nova e completa ambulância modelo 4x4, que conta com toda a estrutura para atender as comunidades mais distantes do centro de Atalaia.

Ciente do tamanho territorial de Atalaia, que é o oitavo maior do Estado e de sua vasta extensão rural, a prefeita Ceci Rocha comemorou mais este importante avanço para a Saúde do município.

A ambulância com tração nas quatro rodas facilitará a prestação do serviço nas ocorrências de urgência e emergência, com rapidez e eficácia em locais de difícil acesso do município.