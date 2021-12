Assistência Social e CRAS Atalaia promovem o I Baile da Terceira Idade

Após um ano de muito trabalho, alegrias, conquistas e atividades intensas com o Grupo de Idosos do Serviço de Convivência, a Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS, realizou na noite desta última segunda-feira (20), o I Baile da Terceira Idade.

O objetivo foi promover um momento especial de integração e lazer entre os participantes, com a presença de toda a equipe do CRAS e da secretária de Assistência Social, Valéria Araújo.

O evento ocorreu no Centro Educacional O Pequeno Príncipe e reuniu quase 100 idosos. A abertura ficou por conta da apresentação do coral dos idosos. Foi uma noite de muito diversão, com direito a muita música e dança ao som do cantor Bruno Ranyely, buffet, fotos e entrega das novas fardas.

“Momento de muita alegria, descontração e lazer, buscando fortalecer os vínculos coletivos. Quero agradecer a toda equipe por toda dedicação em fazer dar certo, a nossa prefeita Ceci Rocha por sempre me apoiar e incentivar. Agradecer também a Maidy Rocha por nos ceder o local, para que acontecesse essa noite linda e especial de hoje”, destacou a secretária Valéria Araújo.