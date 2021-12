Cicinho Melo faz balanço positivo do ano na Câmara de Atalaia: “A Casa teve papel importante, na aprovação de grandes projetos”.

O presidente da Câmara de Vereadores de Atalaia, Cicinho Melo (PSC), fez nesta última quinta-feira, 16 de dezembro, um balanço do ano legislativo de 2021 na Casa Hilton Agra de Albuquerque. A entrevista exclusiva para a Rádio Web do site Atalaia, foi concedida ao radialista Adaias Ferraz.

Um dos políticos de maior experiência da atual Legislatura, Cicinho preside a Casa pela segunda vez e já está reeleito para o biênio 2023-2024.

“O ano de 2021 está sendo muito importante para Atalaia, porque conseguimos durante esse ano realizar algumas mudanças que o nosso município precisava para caminhar, voltar a se desenvolver. A Câmara de vereadores teve um papel muito importante, porque os projetos vindo do Poder Executivo, que vem a melhorar o nosso município, conseguimos aprovar, porque o que a gente quer é que o nosso município se desenvolva”, destaca o presidente.

Na oportunidade, o vereador Cicinho parabenizou a prefeita Ceci Rocha pelo trabalho de mudança que vem recuperando o município e a autoestima dos atalaienses.

“É visível a toda população de Atalaia que houve uma mudança. Uma mudança que tem só doze meses. Pegamos o Hospital fechado e hoje ele está aberto, com dois médicos, com urgência e emergência. Postos de Saúde estavam sem médicos, sem dentista, trabalhando a hora que queria e hoje trabalham os dois horários. A Educação também está se destacando muito. A Assistência Social com distribuição de cestas básicas. A gente vê a limpeza da nossa cidade. Essa é a mudança que a gente pregava. E, o mais importante, o salário dos funcionários. Hoje, todos querem trabalhar em Atalaia. O funcionário público não tem mais dúvidas se vai receber ou não”, comentou o vereador.

Em suas considerações finais, Cicinho Melo desejou um 2022 de muito progresso. “Desejar a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo para todos os atalaienses, em especial, para o pessoal do Distrito Santo Antônio, que sempre me acompanham e estão do meu lado, nas horas fáceis e nas horas difíceis. Que tenhamos um 2022, multiplicado pelo ano de 2021, porque Atalaia hoje merece continuar trilhando no caminho do bem”.

Confira logo abaixo a entrevista na íntegra: