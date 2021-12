Evento marca o aniversário de 2 anos do Projeto Jovem Promessa

Neste último sábado (18), o Projeto Social JOVEM PROMESSA, realizou um evento com as crianças e adolescentes, para comemorar os 2 anos de atividades em Atalaia.

A data foi comemorada com muito futebol no Campo do São Sebastião e distribuição de lanches para a garotada.

O projeto social sem fins lucrativos, Jovem Promessa, que conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Esportes, oferece aulas de esporte, através do time Barcinha F.C na comunidade São Sebastião e Jagatá, em Atalaia.

Em sua rede social, o coordenador do projeto, Deyvid Alves, agradeceu aos que apoiam este projeto. “Quero agradecer primeiramente a Deus por tudo que tem feito através deste projeto. Agradecer a Secretaria de Esportes de Atalaia, na pessoa da secretária Joana D’arck pelo apoio. Agradecer aos meus amigos Anderson Rocha e Mário da Lanchonete Big Lanche, por sempre estar nos ajudando. Agradecer a vereadora Lays Melo por nos ajudar nesse evento. Que Deus abençoe a todos e tudo o que vocês fazem por nós, Deus dê tudo em dobro”.

Recentemente o projeto foi beneficiado pelo ídolo do esporte atalaiense, Aloísio Chulapa, com a entrega de materiais esportivos personalizados.