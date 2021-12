Idoso residente no Rio de Janeiro procura por familiares na cidade de Atalaia

Edgar Correia de Farias, de 72 anos, procura por familiares no município de Atalaia.

Edgar Correia de Farias, de 72 anos, é natural do município de Atalaia, Alagoas. Saiu de sua terra natal com um pouco mais de 20 anos. Há 30 anos reside na cidade do Rio de Janeiro.

Edgar perdeu o contato com seus familiares em Alagoas. Atualmente vem passando por dificuldades para se manter. Mora de aluguel e já está desempregado há um bom tempo, tendo dificuldade de conseguir emprego por conta da idade.

É Filho de Eduardo Correia de Farias e Maria Correia de Farias. Lembra que residia na Rua Manoel Miranda Cabral e de um primo chamado Manoel Cabral.

Quem puder ajudar com alguma informação que leve até os parentes do Edgar, entrar em contato através do Whats App 99131-8010.