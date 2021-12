Escola Municipal Antônio Amâncio realiza culminância de projeto de leitura com alunos do ensino fundamental anos iniciais

A equipe da Escola Municipal Antônio Amâncio de Melo Bastos, uma das maiores unidades de ensino do município de Atalaia, realizou nesta terça-feira (14), a culminância do seu projeto de leitura desenvolvido com alunos do Ensino Fundamental anos iniciais.

Foi um momento enriquecedor, com exposição dos trabalhos realizados em sala e apresentações dos alunos.

O Projeto VIAJANDO NO MUNDO LITERÁRIO DAS FÁBULAS teve como objetivo desenvolver a imaginação, o prazer pela leitura, aguçar o potencial cognitivo, entre outros.

“A Escola Antônio Amâncio agradece a todos os alunos, pais e professores, pelo belíssimo trabalho desenvolvido através do projeto VIAJANDO NO MUNDO LITERÁRIO DAS FÁBULAS”, destaca nota divulgada pela Escola, em suas redes sociais.