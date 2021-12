Prefeitura de Atalaia proporciona dia de Cinema às crianças do SCFV

A Prefeitura Municipal de Atalaia, através de sua Secretaria de Assistência Social e do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, proporcionou uma manhã de segunda-feira (13) muito especial para as crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, onde puderam realizar o sonho de participar de uma sessão de cinema no Cine Pilarense, na cidade de Pilar.

Uma manhã repleta de cultura, com um filme especial para o Natal: OPERAÇÃO PRESENTE.

A ação teve como objetivo possibilitar aos usuários do SCFV, acesso a experiências e manifestações artísticas, culturais e esportivas e de lazer, promovendo assim a integração das crianças.

O passeio teve o acompanhamento da equipe do SCFV do município. Além da apreciação do filme, as crianças puderem também comer pipoca e tomar refrigerante durante a exibição do filme.