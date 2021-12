Projeto Solidário Mais Amor realiza Ação de Natal na Flor da Serra, no Distrito Ouricuri

5ª edição da Ação de Natal do Projeto Solidário Mais Amor foi realizado na Flor da Serra, no Distrito Ouricuri.

Praticar o bem e tornar o Natal de famílias carentes do município de Atalaia ainda mais especial. Foi com esse propósito que na manhã deste domingo (12), o Projeto Solidário Mais Amor foi até a Flor da Serra, no Distrito Ouricuri, para antecipar a realização da 5ª edição de sua Ação Natalina.

O objetivo é proporcionar a famílias carentes do município, roupas e calçados, novos e seminovos, para que possam garantir desde já o look das festas de final de ano, Natal e Ano Novo e também disponibilizar ações de embelezamento, com cabelereira e barbeiro.

Lanches, doação de brinquedos e de kits de higiene pessoal também fizeram parte desta 5ª edição da Ação de Natal.

“Flor da Serra é um local de difícil acesso, mas a vontade de ajudar ao próximo nos faz superar qualquer obstáculos, para proporcionar esse dia incrível, com lanche, doação de roupas, designer de sobrancelhas, selagem de cabelo”, comenta a vereadora Lays Melo, idealizadora deste lindo projeto social em Atalaia.

O Projeto Solidário + AMOR é composto por voluntários que materializam o amor ao próximo em gestos de solidariedade. O projeto surgiu em Atalaia com o objetivo de realizar ações solidárias e doar esperança, carinho e muito amor em comunidades carentes do município.

Lays Melo destaca que a ação envolve um grande número de voluntários e também de seus familiares, que sempre se dispõem em fazer o bem sem olhar a quem. “O Projeto Solidário Mais Amor também tem o objetivo de plantar sementinhas, para que outras pessoas possam ver essas ações e multiplica-las, fazendo outras pessoas felizes. De pouquinho em pouquinho, conseguimos fazer muito pelas pessoas”.