Fiéis celebram Nossa Senhora da Conceição em Atalaia

Nesta última quarta-feira, 8 de dezembro, cerca de mil e quinhentos fiéis participaram em Atalaia das homenagens a Nossa Senhora Imaculada Conceição. Alvorada, Santa Missa Solene, Procissão pelas ruas da cidade e show com Hugo Santos, fundador da Comunidade Colo de Deus, marcaram a solenidade em amor e devoção a Santa Padroeira.

Com o tema “Eis aí a tua mãe, filho”, desde o dia 28 de novembro que a Paróquia Nossa Senhora da Conceição celebra o novenário, com programação diária.

A solenidade teve como celebrante o Padre Manoel Francelino. A Festa da Padroeira contou com a presença de paroquianos locais e de devotos de outras cidades vizinhas.

O show com Hugo Santos, na Praça do Trevo, realizado em parceria com a Deputada Fátima Canuto e Prefeitura de Atalaia, abrilhantou o encerramento da Festa de Nossa Senhora da Conceição, proporcionando um lindo momento de adoração a todos que prestigiaram o evento.

Prefeita Ceci Rocha participou da solenidade em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. Foto: PASCOM Conceição