Vereadora Janaína do Cal destaca Natal Luz em Atalaia e faz balanço sobre seu trabalho no Legislativo em 2021

Antes do início da sessão ordinária desta última terça-feira, 30 de novembro, a vereadora Janaína do Cal (MDB) recebeu em seu gabinete o radialista Adaias Ferraz em uma entrevista exclusiva para a Rádio do site Atalaia Pop.

Na oportunidade, a vereadora atalaiense, que está exercendo seu segundo mandato consecutivo, fez um destaque a belíssima abertura do 1º Natal Luz de Atalaia. “O dia 26 de novembro de 2021 ficará marcado na história de Atalaia e nos corações de todos os atalaienses. Em 257 anos de existência o município de Atalaia nunca tinha visto uma festa tão linda, tão brilhante, tão cheia de amor. Foi muito gratificante, a gente via criança de colo a idosos de mais de 80 anos participando de um evento maravilhoso, onde milhares de pessoas vieram acompanhar. A prefeita Ceci Rocha, junto com toda a sua equipe, está de parabéns, porque realmente promoveu um ato, não festivo, mas sim um ato de amor”, destacou Janaína do Cal.

“A cidade realmente está linda, totalmente iluminada. É realmente o slogan dela (prefeita Ceci Rocha), a força da mudança, que veio realmente para quebrar todos os paradigmas antes existentes. Então, Atalaia realmente vive uma nova história e tenho certeza que o ano vindouro vai ser ainda melhor, pois este ano ainda foi um ano muito difícil. Muito tem que se fazer, mas acho que a prefeita já conseguiu dá um pontapé grande e 2022 será só vitorias e progresso no município de Atalaia”, completou a vereadora.

Janaína do Cal também fez um balanço sobre o primeiro ano do seu segundo mandato. “No meu primeiro mandato tive quase 300 Indicações, onde não tive nem 30 Indicações atendidas num período de quatro anos. Hoje tenho 37 Indicações, onde já tenho 19 atendidas. Indicações importantíssimas para o município. A de número 1 foi a aquisição de uma ambulância, pois não tínhamos uma ambulância municipal no Distrito Branca. Reforma das nossas duas Unidades de Saúde do Distrito Branca, que estão a todo vapor, sendo entregue agora no começo de janeiro. Fui autora da Indicação do wi-fi na Praça, onde contemplou oito Povoados, garantindo o acesso a internet para todos. Dentre muitas outras Indicações”.

A vereadora também é autora de dois Projetos de Leis, que já foram aprovados pela Câmara e sancionados pela chefe do Executivo. “A do Código do Sinal de Vermelho, em proteção a violência domestica contra a mulher e do Dia D da vacina contra o HPV nas escolas municipal e estadual. Tramita aqui na Casa dois Projetos de Leis, encaminhados pelo Poder Executivo, porque a iniciativa tinha que ser de lá, mas a Indicação foi através do nosso gabinete, que é a criação do Conselho Municipal em Defesa da Mulher, onde muito em breve vai existir no município a Secretaria da Mulher. A outra Indicação, onde já veio o Projeto de Lei, que é um apoio, um desconto de IPTU aos comerciantes e também a residência que colocarem câmera de segurança em seus estabelecimentos e residências”.

Confira logo abaixo a entrevista na íntegra: