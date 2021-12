Prefeita Ceci Rocha assina ordem de serviço para construção da sede das Promotorias de Justiça no município

A prefeita de Atalaia, Ceci Rocha e o Procurador Geral de Justiça de Alagoas, Dr. Márcio Roberto, assinaram na tarde desta quarta-feira (1º), a escritura pública de doação pelo município de um terreno ao Ministério Público. Na oportunidade, também assinaram a Ordem de Serviço para início imediato da sede própria das Promotorias de Justiça no município.

A moderna edificação está orçada em R$ 1.280.000,00 e sua obra terá duração de oito meses.

O ato solene foi realizado na sede do Poder Executivo e contou com as presenças dos promotores Elísio Maia e Bruno Baptista, dos procuradores municipais Dr. Nicollas Theotonio e Dr. Márcio Roberto Júnior, do presidente da Câmara vereador Cicinho Melo e dos vereadores Janaína do Cal, Lays Melo e Neto Acioli.

“É de grande importância a parceria entre os Poderes, demonstrando transparência, união dos poderes, dotando o município de infraestrutura necessária para mais esse grande desenvolvimento que tem feito parte do nosso município”, destaca a prefeita atalaiense, Ceci Rocha.