Projeto do Independente Atalaia ganha força e visa formação de atletas e recolar o município na elite do futebol alagoano

O projeto que visa resgatar um dos mais tradicionais times do futebol atalaiense, o INDEPENDENTE ATALAIA, segue avançando a cada dia. O objetivo é formar atletas do município, participar das competições oficiais de base e recolocar Atalaia na elite do futebol alagoano.

Nesta terça-feira, 30 de novembro, Ronaldo Torres e o vereador Marcos Rebollo fizeram a apresentação dos uniformes oficiais da equipe fundada em 16 de outubro deste ano e que já está inscrita na Federação Alagoana de Futebol – FAF.

O vereador Marcos Rebollo, que teve sua base política formada no esporte do município, vem dando total apoio para a concretização desse sonho dos desportistas atalaienses.

“Desde já parabenizar o Ronaldo por seu trabalho, empenho e luta em resgatar o Independente para Atalaia. Hoje Atalaia tem um time federado. Estamos com a camisa oficial do Independente, uma camisa linda. Vamos estar juntos nesta luta, pedir apoio da nossa deputada e da prefeita do município, para que possamos colocar o Independente nas competições de base, brigar por uma vaga na segunda divisão e, quem sabe, trazer o Independente no cenário esportivo do Estado de Alagoas”, destaca o vereador Marcos Rebollo.

Ronalto Torres também comemorou mais essa conquista para o Independente Atalaia. “Vereador Marcos agradeço a você e a todos os colegas que estão nos dando esse apoio e nos incentivando. É um sonho de muitos anos, resgatar o Independente e graças a Deus, graças ao seu apoio Marcos, o Independente agora não só uma história do passando”.