Prefeita Ceci Rocha participa de evento beneficente promovido por Carlinhos Maia e Ronaldinho Gaúcho

2ª edição do Jogo da Alegria contou com a participação da prefeita Ceci Rocha.

A prefeita do município de Atalaia, Ceci Rocha, foi uma das convidadas para participar do JOGO DA ALEGRIA, evento beneficente que é promovido pelo craque Ronaldinho Gaúcho e o influenciador alagoano Carlinhos Maia, com o objetivo de arrecadação de alimentos para famílias carentes da região.

Realizado nesta segunda-feira (29) no estádio Rei Pelé, a prefeita atalaiense fez parte do time da Dra. Deolane Bezerra, viúva do MC Kevin. A equipe da prefeita Ceci Rocha venceu por 2 a 1.

“Hoje vesti a camisa, entrei em campo e junto com uma galera especial, fiz parte do time da Dra. Deolane Bezerra, que deu show no Jogo da Alegria. Muito feliz em participar de um projeto tão lindo, ainda mais vencendo. Parabéns a todos que fizeram parte”, comentou a prefeita em suas redes sociais.

O Jogo da Alegria é idealizado e organizado por Carla Marques. A primeira edição ocorreu em 2019 e arrecadou mais de 29 toneladas de alimentos.