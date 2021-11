Pedal Novembro Azul reúne grande número de ciclistas em Atalaia

Ruas do município de Atalaia foram tomadas por ciclistas, na manhã deste domingo (28), que participaram do PEDAL NOVEMBRO AZUL, em alusão a campanha promovida no mês de conscientização e prevenção ao câncer de próstata e à saúde do homem.

Foi mais um evento esportivo de grande sucesso em Atalaia, contando com a participação de aproximadamente 150 ciclistas em um percurso de 20 quilômetros, repleto de adrenalina e superação, percorrendo vários pontos do município.

Os ciclistas contaram com uma excelente estrutura disponibilizada pelos organizadores, com café da manhã, frutas, três pontos de hidratação, mecânico e carro de apoio.

Esporte que a cada dia vem ganhando adeptos em Atalaia, o ciclismo foi escolhido como forma de incentivar a prevenção ao câncer de próstata, já que vários estudos apontam a relação entre obesidade, sedentarismo e o câncer de próstata, de forma que essa iniciativa do PEDAL NOVEMBRO AZUL procura chamar a atenção para a prática de atividade física como forma de prevenção à essa grave doença.