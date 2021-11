Projeto da escola municipal João Cordeiro busca o resgate histórico de datas importantes do mês de Novembro

Um trabalho interdisciplinar realizado pela Escola Municipal João Cordeiro, no Distrito Ouricuri, através das professoras Jaudilene Ferreira e Leandra Oliveira, buscou integrar a arte com a história, com a proposta de resgate histórico dos feriados nacionais e das datas importantes do mês de novembro: Proclamação da República e o Dia da Consciência Negra.

O projeto INTEGRANDO ARTE PARA O TRABALHO E HISTÓRIA, foi realizado na tarde desta última quinta-feira (25), onde os alunos puderam expor os trabalhos artesanais produzidos na escola com materiais recicláveis e também a dança Pérola Negra, com coreografia do professor Fabrício.

Na oportunidade, palestras sobre os temas foram realizadas pelas professoras Thamires Cabral, graduada em História pela Universidade Federal de Alagoas, e pós graduanda em Educação Quilombola e Lindalva Lourenço graduada em Pedagogia-UFAL, especialização em Gestão Escolar UFAL, Mestrado em Santa Maria CHAMA, Montevidéu Uruguai.

Os trabalhos produzidos também fazem parte da Feira do Jovem e Adulto Empreendedor Sustentável – FEJAES.