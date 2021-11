Milhares de atalaienses se emocionam com a abertura do 1º Natal Luz da cidade

A magia do Natal chegou de uma forma nunca antes vista no município de Atalaia, com a abertura oficial do 1º Natal Luz da cidade, na noite desta sexta-feira, 26 de novembro. Milhares de atalaienses lotaram a Praça do Trevo e acompanharam de forma emocionada a linda programação organizada pela Prefeitura de Atalaia, através da prefeita Ceci Rocha.

A praça recebeu uma completa iluminação artística e uma gigante árvore de Natal, encantando as famílias que saíram de suas casas para ver de perto as árvores multicoloridas e iluminadas, assim como toda a decoração. O local seguramente se transforma agora em um ponto turístico da cidade e vai receber a visita de um grande número de pessoas de várias cidades, já que fica próximo a BR-316.

A abertura oficial contou com a presença do Papai Noel, que ao lado da prefeita Ceci Rocha, percorreu em carro aberto as principais ruas da cidade. Bastante emocionada, prefeita Ceci Rocha fez a contagem regressiva que acendeu as luzes na Praça do Trevo. O público presente também pôde participar do maior sorteio de prêmios já realizado no município.

“Hoje a luz natalina invade Atalaia e espalha amor para as pessoas. A magia do Natal reforça a esperança renascida, traz paz e emociona toda uma cidade. Atalaia abraça o Natal e inicia um lindo período de luz. Meu coração está muito feliz por tudo isso. Nosso primeiro Natal Luz. Tudo para vocês. Aproveitem”, comentou a prefeita atalaiense.

Também esteve presente na festa que ficará marcada na história de Atalaia, a deputada estadual Fátima Canuto, da vice-prefeita Camyla Brasil, vereadores e secretários municipais.