Em entrevista, GCM e vereador Marcos Rebollo comenta sobre os avanços da Guarda Municipal de Atalaia

Guarda Civil concursado do município de Pilar e atualmente desempenhando sua função no município de Atalaia, o vereador Marcos Rebollo (MDB) esteve participando do 1º Encontro do Guarda Civil Municipal de Atalaia, realizado na noite desta sexta-feira (25), na Quadra de Esportes da Escola Estadual Floriano Peixoto.

O encontro foi realizado para destacar os avanços da categoria nestes primeiros onze meses da atual gestão municipal e contou com a presença de autoridades locais.

Sempre uma voz muito ativa em busca de melhorias para a GCM Atalaia no Poder Legislativo, o vereador destacou em entrevista ao radialista Adaias Ferraz, para a Rádio Web do site Atalaia Pop, as grandes conquistas da categoria durante este ano.

“A Guarda de Atalaia hoje está bem vestida, bem equipada, com uniformes e viaturas novas. Então, o avanço é notório na nossa Guarda. Fico feliz, com um brilho nos olhos maior, pois além de ser vereador, sou Guarda Municipal de Pilar, permutado para Atalaia. Fico feliz em poder saber que a gestão tem o compromisso sério com a nossa Guarda. Se investe em Saúde, Educação e Segurança, itens básicos, mas de grande importância para o nosso município”, comentou Marcos Rebollo.

O vereador também fez questão de frisar a presença maior da Secretaria de Segurança do Estado nos municípios. “Alfredo Gaspar diminuiu essa distancia. Hoje temos um estreitamento de amizade da Guarda Municipal com o secretário de segurança do Estado, que é um dos melhores que já passou pela pasta”.

O GCM Marcos Rebolo comentou também sobre a importância de cursos de formação para a categoria. “Passei um mês e dez dias na Academia de Policia Civil do Estado de Alagoas. Parabenizar o gestor Renato Filho, que foi um grande incentivador. Somos a primeira Guarda Municipal a ser formada pela Academia de Policia, já passamos no teste físico e no curso de formação. Dizer que esse conhecimento, tudo que aprendemos lá, vamos trazer para Atalaia. Pedi a Prefeita que se equipare ao Pilar, pois esse curso de formação pode ser feito pelos guardas de Atalaia. Estamos criando a Corregedoria para aprovar esse projeto. Então, a Guarda Municipal está caminhando em passos largos, não são passos lentos mais”.

Confira logo abaixo, na íntegra, a entrevista exclusiva: