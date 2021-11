1º Encontro da Guarda Civil Municipal de Atalaia destaca avanços e melhorias da categoria em apenas onze meses da atual gestão

Prefeita Ceci Rocha participa do 1º Encontro da GCM Atalaia.

Na noite desta quinta-feira (25), a Guarda Civil Municipal de Atalaia, com o apoio da Prefeitura da cidade, realizou o 1º encontro da categoria, com o objetivo de destacar os avanços e melhorias da categoria nesses onze primeiros meses da gestão da prefeita Ceci Rocha.

A cerimônia foi realizada no Ginásio da Escola Estadual Floriano Peixoto e contou com a presença da prefeita Ceci Rocha, da vice-prefeita Camyla Brasil, de vereadores e de secretários municipais.

“Estou muito orgulhoso de estar aqui como diretor da Guarda. Há 15 anos que a gente vinha sofrendo muito, cheguei a trabalhar de calça jeans, tênis, chegava desmotivado. As vezes tínhamos até vergonha. E hoje estamos aqui com a Guarda Municipal fazendo esse primeiro encontro, para falar de todas as melhorias que a Guarda Municipal teve em apenas onze meses”, destaca o diretor da GCM Atalaia, Thyago Tenório.

Em seu discurso, a prefeita destacou que é um momento dedicado aos guerreiros da Guarda Civil Municipal, que vem fazendo um trabalho de extrema importância para o avanço de Atalaia.

“Lembro muito bem quando caminhávamos antes da campanha, durante a campanha, como era desmotivante ser guarda municipal em Atalaia. O quanto a gente via a Guarda desmotivada por tantos motivos que já foram falados. Hoje, fico feliz em ver a Guarda com tantos motivos para sorrir. Mas, ainda é pouco, a Guarda ainda vai ter muitos e muitos motivos para sorrir”, comentou a prefeita.