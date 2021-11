Representantes da BRK Ambiental participam de audiência pública na Câmara Municipal de Atalaia

Representantes da BRK Ambiental participaram na manhã desta quinta-feira (25), de audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores de Atalaia para apresentar as ações realizadas e as que serão implantadas no município, visando um melhor abastecimento de água e tratamento de esgoto.

Desde 1º de setembro a concessionária que é uma das maiores empresas privadas de saneamento do Brasil, assumiu os serviços de água e esgoto no município de Atalaia. A empresa é a responsável pela captação, tratamento e distribuição da água, além da coleta, tratamento e disposição do esgoto em Atalaia, cujo saneamento era operado pela Prefeitura por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

A população que constantemente vem usando as redes sociais para reclamar da falta de água em vários pontos do município, compareceu em número muito pequeno na audiência. Apenas alguns funcionários do antigo SAAE acompanharam os trabalhos e os questionamentos formulados pelos vereadores.

O Poder Executivo foi representado pela vice-prefeita do município, Camyla Brasil.

A apresentação da atuação da BRK em Atalaia e os esclarecimentos sobre as dificuldades na operacionalização, ficou por conta do senhor Herbert Dantas, diretor operacional da concessionária.

“Agradecer ao convite e dizer que a BRK está de portas abertas para ouvir todas as questões da população, de vocês que são porta-vozes da população. Estamos aqui para ser parceiros da comunidade e para mudar a realidade que está posta. Infelizmente não é na velocidade que gostaríamos, pois gostaríamos de ser muito mais rápido, mas tem todo um processo de licenciamento, elaboração de projetos. Existe uma série de coisas que levam tempo, mas são necessárias para que a gente tome uma medida duradora, que não seja uma coisa sem planejamento, que não resolva de fato o problema. Mais a frente iremos concluir o nosso plano de investimento e vamos ter, de forma mais detalhada, o que vai ser feito para cada região e quando. Voltamos para nos reunir com vocês, mas estaremos lá sempre a disposição”, destacou o diretor operacional da BRK Ambiental.

Ouça logo abaixo na íntegra a Audiência Pública que teve transmissão ao vivo da Rádio Atalaia Pop:

