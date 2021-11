Vereador Anderson Medeiros cobra uma maior segurança para a Escola Municipal Antônio Amâncio

O Plenário da Câmara Municipal de Atalaia aprovou na sessão ordinária desta última terça-feira (23), a Indicação 017/2021 de autoria do vereador Anderson Medeiros (PSC), onde solicita do Poder Executivo uma maior segurança para a Escola Municipal Antônio Amâncio, localizada no bairro José Paulino.

O vereador pede a instalação de cerca elétrica e a colocação de câmeras de monitoramento, com o objetivo de evitar novos furtos naquela unidade educacional, que é uma das maiores do município.

Segundo Anderson Medeiros, em menos de 30 dias, ladrões levaram computadores e televisores, trazendo assim prejuízos. “É uma escola que está vulnerável”, comentou o vereador.

A Indicação segue agora para análise da chefe do executivo e da Secretaria competente.