Em entrevista, diretor Thyago Tenório destaca os avanços e melhorias da Guarda Civil Municipal de Atalaia

Nesta última terça-feira, 23 de novembro, o diretor da Guarda Civil Municipal de Atalaia, Thyago Tenório, participou de uma entrevista exclusiva com o radialista Adaias Ferraz, para a Rádio Web do site Atalaia Pop. Na oportunidade, destacou os avanços e melhorias da GCM Atalaia nos primeiros meses da gestão da prefeita Ceci Rocha.

“Temos onze meses de mandato e durante esse tempo, a Guarda foi totalmente estruturada. Na gestão passada sofremos por conta da estrutura que não tínhamos aqui. Em janeiro a Guarda tinha apenas um veículo uno velho e quebrado. Hoje, a Guarda Municipal tem três viaturas, duas caminhonetes e um Pálio Weekend. Todos adquiridos com recursos próprios da gestão da prefeita Ceci Rocha, que não vem medindo esforços para estruturar e dar condições da Guarda atender melhor o cidadão atalaiense”, destacou Thyago Tenório.

Pagamento rigorosamente em dia, com direito a hora extra e adicional noturno, novos fardamentos, equipamentos e cursos de capacitação, são alguns dos pontos destacados pelo diretor como fator motivacional para o grande trabalho que vem sendo desenvolvido pela GCM Atalaia, com presença em todas as localidades do município.

O diretor Thyago Tenório também convidou a população de Atalaia para o 1º Encontro da Guarda Civil Municipal, que será realizado nesta quinta-feira (25), às 17 horas, na Quadra da Escola Estadual Floriano Peixoto.

Confira logo abaixo a entrevista na íntegra: