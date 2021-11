Amigos de Ouricuri goleia Sport Forene por 4 a 1 e se aproxima das semifinais do Intermunicipal Master

A equipe do Amigos de Ouricuri abriu uma bela vantagem no primeiro confronto válido pelas quartas de finais do Campeonato Intermunicipal Master 2021. Jogando no Campo do Central, na Utinga Leão, a equipe derrotou o Sport Forene pelo placar de 4 a 1.

O artilheiro Da Silva, maior goleador da edição 2021 da 1ª divisão do Campeonato Atalaiense, balançou as redes três vezes. Pequeno completou o marcador para a equipe atalaiense.

O jogo de volta acontece neste próximo domingo, dia 28, no Campo do Distrito Ouricuri, em Atalaia.

Representante de Atalaia na competição, o Amigos de Ouricuri vai em busca da classificação para as semifinais, para se juntar ao Vira Virou, Alto Master e Atlético Jacintinho, todas já classificadas.