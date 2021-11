Equipe de Atalaia avança para a próxima fase da Copa do Interior

Atalaia está classificada para as oitavas de finais da Copa do Interior, a maior competição de futebol amador do Estado de Alagoas, que tem organização da Secretaria de Estadual de Esporte, Lazer e Juventude (Selaj-AL), com o apoio a Federação Alagoana de Futebol (AFA).

Neste domingo (21), pela terceira e última rodada da fase de classificação, a equipe atalaiense foi até a cidade de Boca da Mata, enfrentar a equipe da casa. Apesar da derrota por 4 a 1, o Atalaia FC conquistou a classificação com a melhor campanha entre as equipes terceiras colocadas.

A vitória por 3 a 0 fora de casa, na segunda rodada, contra a equipe de Paulo Jacinto, foi determinante para alcançar este objetivo. Agora, os atalaienses aguardam o sorteio que definirá o confronto das oitavas.

A seleção de Atalaia conta com o apoio total da Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Esportes e Lazer. A equipe é formada por atletas que se destacaram na 1ª e 2ª divisão do Campeonato de Futebol Atalaiense.