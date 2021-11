UBS Rua de Cima realiza ação noturna de prevenção em alusão ao Novembro Azul

A Unidade Básica de Saúde Rua de Cima, em Atalaia, realizou nesta quarta-feira (17), atendimento noturno de prevenção em alusão ao Novembro Azul, mês dedicado à saúde do homem.

Foram registrados atendimentos odontológicos, de enfermagem e médicos; todos exclusivamente direcionados os público masculino. Também palestras para o público presente.

A secretária municipal de Saúde, Nilza Malta, esteve acompanhando de perto a ação, destacando a importância do engajamento do município nesta campanha.

Durante o mês de novembro a Prefeitura de Atalaia está empenhada na luta pela prevenção do câncer de próstata, com diversos serviços de saúde realizados no município.