Entrevista exclusiva com a vereadora Lays Melo, vice-presidente da Câmara de Atalaia

Antes do início da sessão ordinária desta última terça-feira (16), a vereadora Lays Melo (PSC) participou de uma entrevista exclusiva com o radialista Adaias Ferraz, para a Rádio Web do site Atalaia Pop.

A entrevista foi realizada no Plenário da Câmara de Atalaia, onde na oportunidade a vice-presidente da Casa Hilton Agra de Albuquerque destacou seu trabalho como representante dos atalaienses. Comentou ainda sobre os avanços do município com o trabalho da atual gestão.

“Tenho me esforçado bastante. Sabemos que as vezes o pedido do vereador não é atendido de imediato, pois tem outras prioridades e isso é fato. Existem tramites que a população as vezes não entende. Mas, graças a Deus estão caminhando, estou tentando e muitas coisas boas estão por vim no ano que vem”, destaca a vereadora.

Lays Melo também destacou seu trabalho social através do Projeto Solidário Mais Amor. “Sempre friso que o meu projeto não é político, ele existe há muito tempo e muito antes disso. Estou vereadora, amanhã posso não estar, mas o projeto vai continuar. Como pessoa, como vereadora, sempre venho buscando o melhor para os atalaienses”.

Confira logo abaixo (em áudio) a entrevista na íntegra: