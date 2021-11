Câmara aprova Indicação do vereador Neto Acioli que solicita Casa de Apoio para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade

Indicação do vereador Neto Acioli foi aprovada or unanimidade.

Foi aprovada na tarde desta terça-feira (16) no Plenário da Câmara Municipal de Atalaia, a indicação 035/2021 do vereador Neto Acioli (PP) ao Poder Executivo, solicitando que a prefeita Ceci Rocha viabilize a construção de uma Casa de Apoio para acolher as crianças e os adolescentes do município, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados.

De acordo com a proposta apresentada, a Casa de Apoio irá garantir a proteção integral das crianças e adolescentes. Neto Acioli reforça ainda que a proposta foi bem vista pela prefeita do município.

Devidamente aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes, a Indicação segue agora para análise do Poder Executivo.