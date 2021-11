Vereador Toni Barros é um grande incentivador do esporte atalaiense

No último domingo, dia 14, o vereador Toni Barros marcou presença no Estádio O Luizão, para prestigiar a grande final do Campeonato Atalaiense de Futebol da 1ª divisão, competição organizada pela Prefeitura de Atalaia.

Toni Barros, que sempre apoiou o time Vira Copos, vibrou com a conquista do pentacampeonato da equipe e se comprometeu em continuar incentivando esses jovens atletas da nossa cidade.

Junto ao vereador Toni Barros e ao ex-vereador Marconde Barros, o Deputado Estadual Ricardo Nezinho também prestigiou esta grande final. O Parlamentar que sempre apoiou as ações desenvolvidas pela Turma do Bem firmou mais um compromisso com os jovens atalaienses.

A conquista do Vira Copos foi completa, pois os jogadores do Vira Copos levaram os Troféus como: Melhor Goleiro - Jair, Artilheiro - Da Silva e Melhor Jogador - Dudu.

Vira Copos é pentacampeão atalaiense. Equipe conta com o apoio do Vereador Toni Barros e do deputado Ricardo Nezinho.