Vereadora Lays Melo tem três Indicações aprovadas na sessão ordinária desta terça-feira, 16 de novembro

Na sessão ordinária desta terça-feira (16), a vereadora Lays Melo (PSC) teve três Indicações de sua autoria aprovadas pela unanimidade dos vereadores presentes, que seguem agora para análise da prefeita Ceci Rocha (PSC) e das Secretarias competentes.

INDICAÇÃO PARA O HOSPITAL JOÃO LYRA FILHO

Na sua Indicação 33/2021, a vereadora Lays Melo, vice-presidente da Casa, solicitou que o Poder Executivo, através da Secretaria competente, contrate maqueiros para auxiliar nos casos de urgência e emergência no Hospital João Lyra Filho.

“O acolhimento e cuidado na chegada e no transporte de pacientes dentro de uma Unidade Hospitalar é o trabalho dos profissionais maqueiros, responsáveis por conduzir os pacientes no interior da unidade, para os leitos, centro cirúrgico, bem como para a realização de exames e transferência dos mesmos”, comentou a vereadora atalaiense.

AÇÃO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Em sua Indicação 34/2021, a vereadora Lays Melo solicitou da prefeita Ceci Rocha, que através da Secretaria competente, seja realizada uma ação de cultura africana, em comemoração ao Dia da Consciência Negra, no próximo sábado, dia 20 de novembro.

“É uma data muito importante em nosso país e inclusive em nossa cidade, que faz parte da história de Zumbi dos Palmares e, por isso, não podemos deixar de celebrar esta dia aqui em nosso município, pois temos cultura afro, os nossos grupos de Capoeira, maculelê, músicos, entre outros”, destaca a vereadora.

REALOCAÇÃO DE LOMBADAS

A vereadora voltou a solicitar do Poder Executivo, através da Indicação 35/2021, que seja realizando um estudo para realocação de lombadas (quebra-molas) em uma das vias de maior movimentação do bairro José Paulino, nas imediações da Igreja Nossa Senhora Aparecida, Lotérica e Universal Alimentos e Bebidas.

Em sua justificativa, Lays Melo destacou que vem recebendo vários pedidos de moradores daquela localidade. “Há vários pedidos da população da localidade, que relatam transtornos no trânsito daquela região, e até um recente acidente ocorrido. Peço que seja feito o referido estudo e realizado, se possível, a realocação das lombadas, para melhorar o fluxo do trânsito e trazer segurança ao fieis da Igreja e aos usuários do comércio”.

RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL

Em suas redes sociais a vereadora Lays Melo destacou ofícios de sua autoria que foram protocolados nesta última semana, na Secretaria Municipal de Transportes, solicitando a recuperação de estradas do Distrito Ouricuri. A vereadora solicitou a recuperação das estradas da Flor da Serra, Miranda, Santa Tereza, Timbó, vicinais do São Luiz, Sítio do Meio, Bolão e Estrela.

“Já obtive resposta do secretário Emanoel Cavalcante, que ainda esta semana começará a recuperação dessas estradas”, informa a vereadora.