É Penta! Vira Copos confirma favoritismo e é campeão da 1º Divisão do Atalaiense de Futebol 2021

Aos gritos de O CAMPEÃO VOLTOU, a torcida comemorou na tarde deste domingo (14), a conquista do pentacampeonato do Vira Copos. A equipe do bairro José Paulino derrotou o Show de Bola por a 4 a 2 no tempo normal, sagrando-se campeão da 1ª Divisão do Atalaiense de Futebol 2021 e levando a premiação de 8 mil reais, a maior da história da competição.

Da Silva (2x), Dudu e Chiquinho marcaram para o Vira Copos, com Alexandro e José Matheus marcando para o Show de Bola.

Com um elenco repleto de craques, entre eles Joninha, Chiquinho, Dudu, Da Silva, Jailson Apolinário, o Vira Copos foi impecável desde o início da competição. Foram 6 vitórias e apenas 1 empate, com 22 gols marcados e apenas 4 sofridos.

Além do pentacampeonato, a equipe do Vira Copos teve ainda o melhor goleiro da competição (Jailson Apolinário), o artilheiro (Da Silva) e o melhor jogador (Dudu).

“O Vira Copos está de parabéns. Trabalhamos bastante, pois sabíamos que seria uma final difícil. Parabenizar a Secretaria de Esportes pela organização, pois fizeram um ótimo campeonato. Agora é só comemorar o pentacampeonato”, destacou o lateral Joninha.

Dudu desfilou toda sua categoria durante a competição, não é atoa que foi escolhido o melhor jogador da edição 2021. “Primeiramente agradecer a Deus por mais um titulo. Sabemos da força da nossa equipe, mas sempre entramos em campo respeitando os nossos adversários. Nesta final entramos sabendo que a qualquer momento iriamos fazer os gosl, marcamos duas vezes logo no inicio, demos dois gols que não poderíamos dar, mas conversamos no intervalo, concertamos os erros e saímos com a vitória. Feliz pelo meu gol, tava precisando, a cobrança estava muita, mas graças a Deus fui campeão e é só comemorar”.

Mais cedo, a equipe do Escurinho ficou com a 3ª colocação, derrotando nos pênaltis o Guarani por 4 a 3.

Organizada pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Esportes e Lazer, a edição 2021 já é considerada a mais organizada e a mais democrática, possibilitando a participação de equipes de todas as localidades do município no Campeonato de Acesso, a 2ª Divisão.

Acompanhando a partida, a prefeita Ceci Rocha destacou que o esporte de Atalaia está vivendo um novo tempo. “A nova politica de incentivo da Prefeitura ao esporte no município chega num momento oportuno, onde a prática de muitos esportes estava estagnada. Chegamos para revolucionar e promover mais incentivo e valorização ao esporte. Parabéns a todos os envolvidos neste evento tão importante para a nossa cidade. Vem muito mais por aí”.

A solenidade de premiação contou com a participação do deputado estadual Ricardo Nezinho, da secretária municipal de esportes Joana D’arck e dos vereadores Rudinho, Neto Acioli, Marcos Rebollo e Toni Barros.