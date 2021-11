Fazendinha vence nos pênaltis o Volta Redonda e é campeão da 2ª Divisão do Atalaiense 2021

O Fazendinha é campeão da Segunda Divisão do Campeonato Atalaiense 2021. O time bateu nos pênaltis a boa equipe do Volta Redonda, na tarde deste domingo (14), no estádio municipal O Luizão, e garantiu a taça e a premiação de 4 mil reais.

No tempo normal, empate por 1 a 1, com Sebastião marcando para o Fazendinha e Rafael empatando para o Volta redonda. Nas cobranças de pênaltis, vitória da equipe do Distrito Santo Antônio, por 5 a 4.

Responsável pela cobrança do título da Fazendinha, Lécio Luis comemorou a conquista da equipe. “Foi um campeonato difícil, mas lutamos desde o início, partida por partida. Enfrentamos a equipe considerada a melhor do campeonato, mas deixaram a gente chegar e fomos campeões. Na semifinal, integrante do Volta Redonda falou que já estava ganho, mas o resultado é dentro de campo. Ano que vem o Fazendinha vem forte pra primeira divisão”.

Mais cedo, a Ferroviária venceu nos pênaltis a equipe do EC XXI e garantiu a terceira colocação.

Fazendinha, Volta Redonda, Ferroviária e EC XXI estão classificados para a elite do futebol atalaiense em 2022.

Organizada pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esportes e Lazer, a edição de 2021 foi um grande sucesso de organização, possibilitando a participação de equipes de todas as regiões do município, como forma de valorizar a prática do esporte amador em Atalaia.

A prefeita Ceci Rocha esteve acompanhando a partida junto com as torcidas na arquibancada. Também participou da entrega das premiações, ao lado da secretária de esportes Joana D’arck e dos vereadores Rudinho, Toni Barros e Marcos Rebollo.