Com a presença do Deputado Federal Marx Beltrão, Cooperouricuri recebe 50 mil alevinos para os agricultores cooperadores

A Cooperativa dos Agricultores dos Assentamentos da Ouricuri (Cooperouricuri), em Atalaia, segue buscando fortalecer a cada dia a agricultura familiar na região. Nesta sexta-feira (12), recebeu das mãos do deputado federal Marx Beltrão, 50 mil alevinos que foram entregues aos agricultores cooperados que visam fortalecer a criação de peixes em Atalaia, aumentando assim a geração de renda dos agricultores.

O evento também contou com as presenças do ex-prefeito de Boca da Mata, Valter Acioli, do presidente da Câmara de Vereadores, Cicinho Melo e dos vereadores Mauricio Tenório, Anilson Júnior e Tacinho.

O presidente da Cooperouricuri, Mauricio Silva, ressaltou a importância deste benefício aos agricultores. “Os agricultores agradecem aos amigos Valter Acioli, Valtinho e Maurício Tenório, por junto ao deputado Marx Beltrão, trazer esse benefício aos agricultores, fazendo com que a agricultura familiar se desenvolva cada vez mais”.

Junto ao Governador Renan Filho e ao secretário estadual de agricultura Maykon Beltrão, o deputado Marx Beltrão tem trabalhado para fortalecer a piscicultura em Alagoas.

“Se tem uma coisa que me dar muito prazer é trabalhar pela agricultura familiar. Os assentados desta região precisam de apoio e contem comigo. Tenho certeza que vamos levar essas reivindicações ao Governo do estado e ao Governo federal, para aumentar o leque de apoio, para que esses agricultores possam ter dias melhores. Deixei meu compromisso com o presidente da cooperativa, o Mauricio Silva, de que traremos em breve novos equipamentos agrícolas e kits de irrigação”, destaca o deputado Marx Beltrão.