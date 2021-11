Alunos do CEPP visitam o Teatro Deodoro e participam de palestra em comemoração aos 111 anos de existência do prédio

Alunos do CENTRO EDUCACIONAL O PEQUENO PRÍNCIPE (CEPP) visitaram nesta semana o Teatro Deodoro, em Maceió e participaram de palestra em comemoração aos 111 anos de existência do prédio. Os jovens tiveram a oportunidade de conhecer todo espaço e ficaram encantados com tamanha grandeza.

No ano de 2022 o CEPP volta com as aulas de Teatro, incentivando e mostrando a importância da Arte na vida do ser humano.

O Diretor de Teatro, Dola Rocha, premiado como Melhor Diretor de Alagoas no FETA - Festival Estudantil de Teatro de Alagoas, se emocionou com a volta das atividades voltadas as Artes Cênicas. “Foi gratificante levar os alunos para uma aula prática no Teatro Deodoro, uma manhã de muito aprendizado e conhecimento técnico”, destaca Dola Rocha.

A turma foi acompanhada pelo Professor Dola Rocha e pela Coordenadora Pedagógica Priscila Fernandes.