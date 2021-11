Prefeitura de Atalaia leva ações de Saúde para o Povoado Chã da Jaqueira

As ações de Saúde estão cada vez mais perto dos atalaienses. Visando atender as comunidades mais distantes da cidade, a Prefeitura de Atalaia realizou nesta quinta-feira (11), mais uma edição do projeto Saúde na Comunidade Rural, dessa vez beneficiando os moradores do Povoado Chã da Jaqueira.

Foram mais de 100 pessoas atendidas, com atendimentos médicos, odontológicos, testes rápidos, vacinação contra a Covid-19, vacinação de rotina, atendimento nutricional, palestras educativas, entre outras ações.

A prefeita Ceci Rocha esteve acompanhando de perto as ações. “São ações como essa que mudam realmente a vida das pessoas e mostra que é a força da mudança que chegou para ficar em Atalaia”, destaca a prefeita em suas redes sociais.