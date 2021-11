Indicação aprovada do vereador Marcos Rebollo solicita construção de um Museu do Esporte Atalaiense

Atalaia é uma cidade com uma população apaixonada pelo esporte, principalmente o futebol, com uma história repleta de times amadores e até mesmo profissional, com um dos melhores estádios do interior alagoano, mas ainda sem um espaço físico para contar os grandes feitos que muito orgulham o esporte do município.

Para mudar essa realidade, o vereador Marcos Rebollo (MDB), apresentou na sessão ordinária desta terça-feira (9), sua Indicação 020/2021, solicitando do Poder Executivo a construção de um Museu do Esporte Atalaiense, no Estádio O Luizão.

Aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes, a solicitação segue agora para análise da Secretaria Municipal de Esportes.

O vereador Marcos Rebollo destacou a importância deste espaço para contar a história do esporte atalaiense e informou que já conta com o apoio da prefeita Ceci Rocha e da secretária Joana D’arck.

“Nossa cidade tem um grande acervo de material antigo de clubes do município. E, quem tiver esses itens, já podem trazer para fazermos esse trabalho. A prefeita e a secretária de esportes vai dá total apoio para fazermos uma sala dentro do Estádio O Luizão, onde vai ter itens do Torino, CSA, ABC, Independente, Peñarol, entre outros. Quem ganha com isso é o povo que vai conhecer o que nós vivenciamos lá atrás. Ressaltou aqui que isso é um trabalho em conjunto do vereador Marcos Rebollo com a secretária Joana D’arck e nosso amigo Felipe Kauê”, destacou o vereador.