Projeto socioesportivo no Distrito Branca retoma atividades após vários anos e homenageia atual secretária de esportes

Projeto socioesportivo realizado no Distrito Branca.

Um dos mais antigos projetos socioesportivos realizado no Distrito Branca, retomou suas atividades nesta última semana, após um longo período de inatividade devido a falta de apoio para continuar desenvolvendo um trabalho com crianças e jovens carentes daquela localidade.

Atualmente, o projeto foi abraçado pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Esporte e Lazer, para tornar possível a retomada de suas atividades com as crianças daquela região.

Realizado há mais de dez anos, o projeto comandado pelo professor Ubirabardo Lourenço, o Bira, é totalmente gratuito e visa despertar o interesse desses jovens atalaienses pela prática esportiva, principalmente o futebol, com o objetivo de implantar valores sociais que ajudem em um bom comportamento na escola e em casa.

Como gratidão e reconhecimento pelo apoio recebido, o professor Bira resolveu homenagear a secretária de Esportes do município, colocando o nome do projeto de Projeto Socioesportivo Joana D’ark.

“A Branca é um Distrito carente desse trabalho há muito tempo. E, como forma de agradecer por tonar possível a retomada de um sonho, resolvemos homenagear a secretária Joana D’ark, batizando esse projeto com o seu nome. É também uma forma de chamar a atenção da população da Branca do trabalho que vem sendo desenvolvido na Secretaria Municipal de Esportes, da ajuda e do apoio que vem nos dando”, destaca Bira.

O professor Bira já deixou o convite para que a secretária e sua equipe vá ao Distrito Branca, conhecer de perto o projeto desenvolvido com essas crianças.

E este não é o único projeto socioesportivo que atualmente conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Confira a relação:

Nossa Senhora de Fátima/Olhos d'água

Barcinha/São Sebastião

Projeto socioesportivo Joana D'arck/Distrito Branca

Locomotiva

Sapelense Futebol Feminino/Olhos d'água

Vôlei na comunidade

Craques do Futuro/Distrito Branca

Atalaia Futebol Clube - Time oficial feminino