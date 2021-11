BarretoStore inaugura loja em Atalaia, com produtos de qualidade e muitas promoções

Foi inaugurada na manhã desta quarta-feira, 3 de novembro, a BarretoStore, a mais nova e completa loja de roupas, calçados e acessórios do município de Atalaia. A inauguração contou com a presença de um grande número de clientes, que puderam conferir de perto todas as coleções e tendências que agregam estilo e qualidade, com as melhores condições de pagamento.

Buscando oferecer comodidade e conforte para os clientes, a BarretoStore reuniu todos os produtos e as melhores marcas que você já conhece da rede social, em uma loja física localizada na Rua Fernando Gondim, no centro de Atalaia, ao lado da Igreja de Nossa Senhora da Conceição.

A BarretoStore trabalha com vestuários femininos e masculinos, uma completa linha de calçados e acessórios, trazendo assim uma opção de muita qualidade para os atalaienses.

Filho de um casal de empresários do município de Atalaia, Tassio Barreto destacou a felicidade com o empreendimento inaugurado na cidade.

“Meu pai passou mais de 30 anos no ramo de supermercado e agora vamos nos dedicar a um outro conceito, proporcionando produtos de qualidade em moda masculina, feminina e calçados. Confesso que está sendo tudo, mas no dia a dia vamos aprendendo, vendo em que podemos melhorar para os nossos clientes. Antes de abrir a loja, já conquistamos uma boa clientela pelas redes sociais. Gratidão a todos que confiaram em mim, em nossos produtos e agora, para melhor atender a todos, sem abrir mão da internet. Nossa loja física é para dar mais comodidade ao cliente, que quer ver e tocar no produto, sentir a qualidade da mercadoria. Agradecer a Deus pela oportunidade. Esperamos todos vocês de braços abertos”, destacou Tassio Barreto, jovem empresário do município de Atalaia.

A BarretoStore funciona de segunda à sábado, das 8 horas até as 12 horas e das 14 horas até as 18 horas. Mesmo a loja fechada, os clientes podem entrar em contato que serão atendidos.

A loja aceita todos os cartões de crédito e débito, parcelando suas compras em até 12 vezes (consultar condições da loja). Também é possível pagar suas compras pelo pix.

Entrega em toda Atalaia, incluindo Povoados e Distritos, sem cobrar taxa de entrega.

Saiba mais, entre em contato pelos números:

82 99688-9125 – Só ligações (Tassio)

82 99315-8600 – Só WhatsApp

82 99103-3400 – Ligações e WhatsApp (Fátima)