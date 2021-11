Grande festa no Distrito Ouricuri marca o aniversário de 69 anos do ECO

O Distrito Ouricuri comemorou com uma grande festa neste último domingo, 31 de outubro, o aniversário de 69 anos do Esporte Club Ouricuri, o ECO, tradicional equipe do futebol atalaiense, que foi a primeira equipe a representar Atalaia na elite do futebol alagoano.

O evento contou com partidas amistosas entre o ECO Master e o Vila Nova, e entre a equipe principal do ECO contra o Real Alto. Logo após, churrasco e muita música ao vivo com o artista natural daquele Distrito, o cantor Moacyr Leandro. A festa rompeu a noite, com muita animação ao som do Paredão do DJ Paka e Jack & Eron.

Prestigiaram o evento os vereadores Marcos Rebollo, Tacinho, Anderson Medeiros, entre outros presentes.

A tradicional festa de 69 do ECO contou com o apoio total da Prefeitura Municipal de Atalaia, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, da deputada estadual Fátima Canuto, do vereador Marcos Rebollo e Júnior Vigário.