Município de Atalaia encerra campanha Outubro Rosa com mutirão de exames para as mulheres

A Prefeitura de Atalaia realizou neste último sábado (30) um mutirão de atendimento com exames médicos. A ação encerra a campanha Outubro Rosa no município, um mês dedicado a prevenção ao câncer de mama e colo de útero. Os atendimentos aconteceram no Centro de Especialidades.

Foram realizadas consultas com ginecologistas, citologia, ultrassom de mama, avaliação mamária, além de atividades físicas e palestras alusivas à campanha do Outubro Rosa.

Em suas redes sociais, o Governo Municipal destacou que os serviços estão à disposição da população durante todo o ano. A campanha é somente um reforço que serve para que a população lembre-se de manter os cuidados o ano inteiro.