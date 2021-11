1ª Divisão: Guarani atropela o Floresta e avança para semifinal. Show de Bola, Escurinho e Vira Copos também estão classificados

O Campeonato Atalaiense da 1ª Divisão 2021 conheceu, neste domingo (31), seus quatro semifinalistas, em partidas realizadas no estádio O Luizão. Show de Bola, Escurinho, Guarani e Vira Copos garantiram vaga entre as quatro melhores equipes da elite do futebol atalaiense.

No primeiro confronto do dia, Bruno e Geovane garantiram a vitória do Show de Bola por 2 a 1 contra o Jaqueirense. Matheus Freire descontou para a tradicional equipe atalaiense do Povoado Chã da Jaqueira.

Muito equilíbrio na partida entre Escurinho e Náutico, equipe vice-campeã de 2020. O empate em 1 a 1 garantiu a classificação para o time do Escurinho, dono de melhor campanha na primeira fase. Leandro marcou para o Escurinho e Sergio Barros para a equipe do Distrito Santo Antônio.

Na terceira partida das quarta de final, o Guarani jogou muita bola, dominou a partida inteira e goleou por 5 a 0 o Chã da Jaqueira da Floresta. Alessandro, Everton Bruno e Leonardo marcaram os gols para a equipe do Povoado Boca da Mata.

No último duelo do dia, o Grêmio Porangaba fez o que nenhuma equipe conseguiu fazer durante o campeonato, parar o poderoso ataque do tetracampeão Vira Copos. Mas, faltou ao tricolor da Porangaba fazer pelo menos um gol e o resultado final, empate em 0 a 0, garantiu a vaga para o Vira Copos, melhor equipe da primeira fase.

Os confrontos da semifinal serão definidos em sorteio a ser realizado na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. As partidas serão disputadas neste próximo domingo, 7 de novembro, também no estádio O Luizão.