Moradores do bairro São Sebastião veem o sonho do calçamento se tornar realidade

A espera foi longa, durou muitas décadas, mas, enfim, o tão sonhado calçamento já começa a se tornar realidade em ruas do bairro São Sebastião, em Atalaia, melhorando a qualidade de vidas dos moradores que se despedem da poeira e da lama, acabando com problemas de saúde e de acessibilidade.

A obra é realizada através do programa Minha Cidade Linda, do Governo de Alagoas, mas representa muito todo o empenho e dedicação da gestão da prefeita Ceci Rocha, que em apenas dez meses de mandato já conseguiu tirar do papel obras importantes para o município de Atalaia, como o calçamento do bairro São Sebastião, que muitos, descrentes com as promessas do passado, julgavam impossível de acontecer.

Observando o avanço das obras, o senhor Sebastião José da Silva, morador da Rua Sabiá, no Conjunto Paraíso, falou emocionando sobre o quanto este calçamento irá melhorar a qualidade de vida de sua família.

“O sentimento é de gratidão e muita felicidade, pois minha família tinha que conviver com a lama e a poeira, e agora esse calçamento chega para nos trazer a felicidade de viver com dignidade”, comenta Sebastião José.

Atalaia foi contemplada com serviços de pavimentação de 76 vias urbanas, que equivalem a mais de quatorze quilômetros de saneamento e pavimentação. As obras tiveram início em ruas do Loteamento Santa Inês e bairro Bittencourt, e já beneficia ruas do grande bairro São Sebastião, que também abrange o Jagatá, Parque do Futuro I, Paraíso.

O Minha Cidade Linda também contemplará o município com cinco equipamentos de lazer, com quadra e brinquedos infantis, que serão distribuídos por essas localidades, proporcionando também mais qualidade de vida e lazer para essas famílias atalaienses. É também compromisso da prefeita Ceci Rocha a iluminação led em todas essas localidades.

Obras também já contemplam ruas do Conjunto Paraíso.